Omar Abdulrahman: Avrupa'da oynamayan en iyi Asyalı futbolcu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yıldızı birçoklarına göre Avrupa'ya ayak basmayan en yetenekli Asyalı.

Heung-min Son. Takehiro Tomiyasu. Serdar Azmoun.

Bunlar Avrupa'da ses getiren Asyalı süperyıldızların yalnızca birkaç tanesi.

Her şey yolunda gitse büyük ihtimalle Omar Abdulrahman'ı da bu isimlerle birlikte anıyor olacaktık.

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Fakat BAE'nin yıldızını Asya'nın dışında çok az kişi tanıyor.

Son 10 yılda BAE futbolunun parlayan ismi olan ve Asya futbolunun yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olarak görülen Abdulrahman, Manchester City'yle deneme idmanlarına da çıkmıştı.

Onun Avrupa'da oynamamış en iyi Asyalı futbolcu olduğunu söyleyenlerin sayısı fazla.

2016'da AFC Yılın Oyuncusu seçilen Abdulrahman artık 30 yaşında, sakatlıklarla sekteye uğrayan bir kariyere ve Orta Doğu dışında hiç yayılamayan bir üne sahip.

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Abdulrahman'ın kariyerini gerçekleşmeyen transferler ve hayal kırıklıklarıyla özetlemek mümkün.

Serbest bir oyun stiline sahip, cesur ve yetenekli bir 10 numara olan, ölümcül paslar da atabilen Abdulrahman futbol tutkunları arasında özel bir yere sahip.

Abdulrahman sıradışı saç stilleriyle de meşhur; kariyeri boyunca onu Carlos Valderrama ve Marouane Fellaini'yi kıskandıracak afrolarla izledik.

Altyapısından yetişip 2018'e kadar formasını giydiği Al Ain'de 175 maçta 44 gol, 88 asistle oynadı ve iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Çok sayıda Avrupa kulübü onu transfer etmek istedi. 2012 Londra Olimpiyatı'ndaki etkileyici performansının ardından Manchester City'ye gitmeye çok yaklaşmıştı.

Manchester'daki denemelerde iyi iş çıkarsa da, FIFA sıralamasında ilk 50'nin dışında yer alan bir milli takımın formasını 10 kez bile giymemiş bir oyuncu olarak çalışma izni alması imkansızdı.

O günden beri birçok potansiyel transfer gündeme geldi. Ama ne Arsenal'ın ilgisi, ne de Nice ve Benfica'nın teklifleri somut bir sonuca varmadı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına kiralandığı ve beş maçın ardından diz bağlarını kopardığı dönemi saymazsak tüm kariyerini BAE'de geçirdi.

Getty/GOAL

Al Ain macerasının ardından sakatlıklarla boğuştuğu bir Al Jazira deneyimi yaşadı, şu anda ise Şubat ayında imza attığı Shabab Al-Ahli'de top koşturuyor.

Abdulrahman'ın vatanında kalmasında; BAE'nin küçük ölçekli bir futbol ülkesi olmasının yanı sıra, oyuncunun ülke içindeki büyük şöhreti de rol oynadı.

Örneğin, 2013 Körfez Kupası'nda turnuvanın oyuncusu seçildikten sonra kendisine bir Bugatti Veyron hediye edilmişti.

Ülkesinde Nike'ın ve Pro Evolution Soccer'ın yüzü olan Abdulrahman, orta seviyeli bir Avrupa kulübünde kazanmayı hayal bile edemeyeceği paraları cebine koydu.

20'li yaşlarında her şeyin merkezinde olduğu yerden ayrılmaya gönülsüzdü, BAE futbolunun başındakiler de altın çocuğu orada tutmaktan memnundu.

Fakat artık eski dokunulmazlığından eser kalmadı. 2017 Körfez Kupası finalinde iki penaltı kaçıran Abdulrahman, kısa süre sonra geçirdiği diz sakatlığının etkisinden kurtulamadı ve Kasım 2019'dan bu yana milli takımdan uzak.

Tüm sezonu sakatlığı nedeniyle kaçırdıktan sonra Ocak 2021'de, ara transferin son gününde Al Jazira tarafından serbest bırakıldı. Avrupa'ya transferi artık konuşulmuyor bile.

Batı Asya'daki Arap ülkelerinin Avrupa'ya gönderdiği futbol elçisi olma ümitleri ise hayal olarak kaldı.