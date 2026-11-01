Olympique Lyon teknik direktörü başka bir kulübü seçti, son maçında duygularına hâkim olamadı

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sporting Portugal ve Olympique Lyon, Paulo Fonseca'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Teknik direktör, Lizbon'da görevden alınmak üzere olan Rui Borges'in yerini alacak.

Fonseca, ayrılma isteğini Lyon yönetimine iletti. Kulüp de sonunda 53 yaşındaki Portekizlinin talebini kabul etti. Fonseca, normal şartlarda bu pazar Lyon'un başında son kez sahaya çıktı.

Fonseca'nın takımı, sahasında Angers SCO'yu 2-0 mağlup etti. 86. dakikada gelen ikinci golün ardından golü atan Corentin Tolisso, sevincini onunla paylaşmak için doğrudan Fonseca'ya koştu.

Fonseca, o anda ve maçın ardından duygularına hâkim olamadı. Sporting'e ilişkin haberler sorulduğunda ise eski savunma oyuncusu net bir yanıt vermedi. "Ayrılmam bir ihtimal."

Gelecek maçlar RSO Ligi Europa 12:45 OL

Romano'ya göre kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Sporting, 2024 sonundan bu yana Estádio José Alvalade'de görev yapan Borges ile yollarını ayıracak. 45 yaşındaki teknik direktör, o dönem Vitoria Guimarães'den gelmişti.

Sporting, Borges yönetiminde 2025'te hem lig şampiyonluğunu hem de ulusal kupayı kazandı. Bu sezon ise lig şampiyonluğu uzak görünüyor. Lider FC Porto'nun dokuz puan gerisinde kalan üçüncü sıradaki Leões, Benfica'nın da gerisinde bulunuyor.

O Jogo'ya göre Sporting B'nin teknik direktörü Tiago Fernandes, hafta içi Shakhtar Donetsk ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında takımın başında olacak. Fonseca'nın ise gelecek hafta sonu Moreirense'ye karşı oynanacak iç saha maçında takımın başında ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

Fonseca, Portekiz'de daha önce FC Porto ve SC Braga'nın da aralarında bulunduğu takımları çalıştırdı. Shakhtar Donetsk'te geçirdiği üç yılın (2016-2019) ardından sırasıyla AS Roma, Lille OSC, AC Milan ve Lyon'da görev yaptı.

2025 başından bu yana Lyon'u çalıştıran Fonseca, Les Gones'u geçen sezon Şampiyonlar Ligi elemelerine taşıdı. Lyon şu anda Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain'in üç puan gerisinde üçüncü sırada.