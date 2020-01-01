Olympique Lyon, Ekambi'nin bonservisini aldı

Olympique Lyon, Villareal'den kiraladığı Karl Toko Ekambi'nin 11,5 milyon euro'luk opsiyonunu kullanarak renklerine bağladı.

ekibi Olympique , ocak ayında Villareal'den kiraladığı Karl Toko Ekambi'nin bonservisini alarak renklerine bağladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun 11,5 milyon euro'luk satın alma maddesinin kullanıldığı duyuruldu.

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Yapılan anlaşmaya göre 4 milyon euro'ya kadar ek ödeme maddelerinin olduğu ve bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 15'inin Villareal'e verileceği belirtildi.

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Olası bir transferin 15 Eylül 2020 tarihinden önce gerçekleşmesi halinde transfer ücretinin yarısının İspanyol ekibe gideceği bildirildi.

Bu sezon Lyon'da 12 maçta forma giyen Ekambi, 2 gol attı.