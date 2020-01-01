Olympiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, Mathieu Valbuena'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini bir yıl uzattıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun sonunda 'den ayrılıp Olympiakos'a imza atan Mathieu Valbuena, gelecek sezon da bu takımın formasını giyecek.

35 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sözleşme konusunda kulübüyle sözlü anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu de bugün yaptığı açıklamada anlaşmayı doğruladı.

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Valbuena'nın performansından memnun olduklarını söyleyen Karembeu, "Bize büyük katkı sağlayacağını biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Ufak bir sakatlık yaşadı ama iyi döndü. Bir yıllık daha sözleşme imzaladık. Kendisi en önemli oyuncularımızdan biri. Fark yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 28 resmi maça çıkan Valbuena, 8 gol atıp 12 de asist yaptı.