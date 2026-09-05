Yunan ekibi Olympiakos, Faslı forveti Ayoub El Kaabi'ye, bugün cumartesi akşamı Yunanistan Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Volos karşılaşmasında maruz kaldığı ağır sakatlığın ardından tam desteğini ifade etti.

El Kaabi, ilk yarının bitimine az bir süre kala korkunç bir sakatlık yaşadı. Faslı forvet topa doğru hareket ederek Volos kalecisi Marios Siampanis'ten önce topa dokunmayı başardı. Ancak kaleci, çarpışmanın şiddeti sonucu sert bir şekilde burkulan Faslı forvetin bacağının üzerine tüm ağırlığıyla düştü.

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El Kaabi, oyuncular ve taraftarlar arasında büyük bir şok yaratarak yere düştü; ardından sağlık ekibi kendisine müdahale etmek için devreye girdi. Faslı forvet, taraftarların alkışları eşliğinde sedyeyle sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Armando Gonzalez girdi.

Hakem, bu müdahale sonucu Olympiakos lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Jota Silva başarıyla kullandı ve golü duygusal bir şekilde kutlayarak El Kaabi'ye armağan etti; bu görüntü, oyuncunun sakatlığından duyulan üzüntüyü yansıttı.

El Kaabi, sahayı terk ettikten sonra doğrudan hastaneye kaldırıldı; sakatlığın niteliğini ve ciddiyet derecesini belirlemek amacıyla gerekli tıbbi tetkiklerden geçecek.

Olympiakos ise resmi hesapları üzerinden forvetine bir destek mesajı gönderdi: "Ayoub, bu zorlu anda tüm Olympiakos ailesi tüm kalbimizle yanındayız. Gücün, tutkun ve savaşçı ruhun bizlere defalarca ilham verdi. Şimdi tüm bu gücü sana geri verme sırası bizde."

Kulüp şu ifadeleri de ekledi: "Güçlü kal Ayoub El Kaabi. Ait olduğun yere geri döndüğünü görene kadar yolun her adımında yanında olacağız. Sana hızlı bir iyileşme diliyoruz."

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