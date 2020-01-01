Olympiakos koronavirüs testini geçti

Olympiakos kulübünde futbolculara, yöneticilere ve kulüp görevlilerine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp sahibi Evangelos Marinakis'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından futbol takımı, yöneticiler ve kulüp görevlilerinin teste tabi tutulduğu kaydedildi.

Yapılan testler sonucunda kimsede koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

UEFA 'nde 27 Şubat'ta oynanan -Olympiacos maçında, Yunan ekibinin başkanı Marinakis'in Arsenalli oyuncular ve teknik heyetle el sıkışarak sohbet etmesi göz önünde bulundurularak İngiltere Premier Lig'de bugün yapılması planlanan -Arsenal mücadelesi ertelenmişti.