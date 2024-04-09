Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com’tr’de…

Galatasaray ile Şanlıurfa’da 7 Nisan Pazar akşamı oynanan Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkan ve 4. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe, yüzünü Avrupa’ya döndü. Sarı-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahaya çıkacak. İsmail Kartal’ın öğrencilerinin rakibi, Yunanistan Süper Lig kulübü Olympiakos. Haberin devamı aşağıda Olympiakos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında perşembe akşamı Olympiakos’a konuk olacak. Georgios Karaiskaki Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.45’te başlayacak. Gelecek maç Europa Conference League OLY FEN Maç önizlemesi Mücadeleyi İsviçreli hakem Scharer yönetecek. Kritik karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.