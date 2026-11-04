Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, son dönemde yaşadığı olumsuz sonuçlara rağmen, İttihad Kulübü'ndeki meslektaşı Alman Jens Wissing'e takımla elde ettiği başarının takdirini sundu.

Donis, bugün çarşamba günü, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın önümüzdeki kampa katılacak ve 13 ile 17 Kasım tarihlerinde Güney Kore ile Özbekistan milli takımlarıyla oynayacağı hazırlık maçları için 30 oyunculuk nihai kadrosunu açıkladı.

Kadroda İttihad Kulübü'nden 4 oyuncu yer aldı: sol bek Faris Abidi, orta saha oyuncuları Muhtar Ali ile Ahmed el-Gamidi ve ayrıca sağ kanat Mervan es-Sahafi.

Böylece Suudi Arabistan Milli Takımı'na İttihad Kulübü'nden çağrılan oyuncuların sayısı, geçtiğimiz eylül ve ekim aylarında düzenlenen Arap Körfezi Kupası "Khaliji 27" turnuvasındaki duruma kıyasla arttı.

Donis o dönemde İttihad Kulübü'nden yalnızca iki oyuncu çağırmıştı; bunlardan biri Muhtar Ali, diğeri ise geçen milli ara döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle mevcut kadroda yer almayan savunma oyuncusu Hasan Kadeş idi.

Bu seçimler, son iki maçında düşüş yaşamasına rağmen İttihad Kulübü'nün oyun kalitesinin bir göstergesi niteliğinde. Takım, Suudi Roshn Ligi'nde Abha ile 1-1 berabere kalmış, ardından Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde BAE ekibi El Ain karşısında 1-4'lük ağır bir yenilgi almıştı.

Hatırlatmak gerekirse, İttihad 24 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyor; bu puanları 7 galibiyet, 3 beraberlik ve tek bir mağlubiyetten elde etti. Tek yenilgisini ise kendisinden 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Hilal karşısında aldı.

Buna karşılık Suudi ekibi Asya arenasında sıkıntı yaşıyor; batı grubu puan tablosunda yalnızca 4 puanla onuncu sırada bulunuyor. Bu puanları bir galibiyet ve bir beraberlikten topladı, buna karşılık iki yenilgi aldı.