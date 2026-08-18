Brezilya ekibi Corinthians'ın başkanı Osmar Stabile, kulübün sözleşmeyi yenilememe kararının üzerinden yalnızca bir hafta geçtikten sonra Hollandalı milli forvet Memphis Depay'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Söz konusu karar, taraftarlar arasında büyük bir öfke dalgasına yol açmış ve kulüp yönetimine yönelik ölüm tehditlerine kadar varmıştı.

Stabile, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, eski Atletico Madrid ve Barcelona forvetinin iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağını ve bu sözleşmeyle 2028 yılının ortasına kadar takımda kalacağını, bunun da dün pazartesi günü yapılan bir toplantıda Corinthians yönetim kurulunun onayının ardından gerçekleştiğini doğruladı.

Kulüp başkanı bu konuda şunları söyledi: "Şükürler olsun, işler yolunda gitti ve onay için gerekli oyları aldık. Bu dosyayı başarıyla kapattığımız için şimdi rahatlamış hissediyoruz."

Kulüp başkanı, Eylül 2024'ten bu yana Corinthians forması giyen Depay'in, geçen temmuz ayının sonunda biten sözleşmesinin koşullarını büyük ölçüde düşürmeyi kabul ettiğini de açıkladı.

Kulüp, geçen salı günü resmi bir açıklamayla 32 yaşındaki forvetle mali nedenlerle sözleşme yenilemeyeceğini duyurmuş ve "Bu ölçekte yeni bir sözleşme yükümlülüğünün, kulübün sürdürülebilirliğini güvence altına almak için gereken mali istikrarla şu an için uyumlu olmadığını" vurgulamıştı.

Karardan geri adım atılması, kulüp taraftarları arasında hâkim olan yoğun öfkenin ardından geldi. Yönetim doğrudan tehditler alırken, bir grup fanatik taraftar Stabile'nin evinin önünde toplanarak üzerinde "Defolun sizi fareler" ve "Sabrımız tükendi" yazan pankartlar açtı.

Depay'in kendisi de kulübü sözlerinden dönmekle suçlayarak sert eleştiriler yöneltmiş ve sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Sözleşmeyi iki yıl daha uzatmaya yönelik anlaşmamıza sadık kalmama kararı nedeniyle Corinthians'a büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Oysa bu yenileme, bazılarının bu yükümlülüğü bozma kararı almasından önce, kulüp başkanı ile sportif, hukuki ve mali birimlerle açıkça mutabık kalınmıştı."

Bu olayların ardından kısa bir süre sonra kulüp, oyuncuyla müzakereleri yeniden başlattı ve eski Brezilya milli takımı teknik direktörü Fernando Diniz'in çalıştırdığı takımda kalmasına karar verildi. Stabile bu konuda şöyle açıkladı: "Hukuki, idari ve mali birimlerde yaptığımız değerlendirmeler ve çalışmalar sayesinde, bu sözleşmenin bedelini karşılamamız artık mümkün hale geldi."

Hollandalı yıldızın bugüne kadar Corinthians formasıyla 79 maça çıktığı, bu maçlarda 20 gol atıp 15 gol pası verdiği ve takımın 2025 yılında "Campeonato Paulista" ile Brezilya Kupası şampiyonluklarına ulaşmasına doğrudan katkı sağladığı belirtiliyor.