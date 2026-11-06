Fransız savunmacı Castello Lukeba, Alman kulübü Leipzig'i takımdan ayrılmasına izin vermeye zorlamak amacıyla bir adım atma kararı aldı.

Castello Lukeba, Barcelona'nın savunma hattını güçlendirmek için transfer etmeye çalıştığı hedefler arasında yer alıyor.

Sport gazetesi, Sky Almanya'ya dayandırdığı haberinde, Lukeba'nın önümüzdeki yaz gerçekleşecek transferini kolaylaştırmak amacıyla menajerlik ajansını değiştirdiğini aktardı.

Sky Almanya'nın aktardığına göre oyuncu, geçen yaz transfer döneminde kendisine yeni bir takım bulmakta başarısız olan eski menajerlerinden oldukça rahatsızdı.

Lukeba, bir sonraki adımlarını yönetmesi için geleceğini, aynı zamanda Jules Koundé'yi de temsil eden Excellence Sport Nation ajansının eline bırakma kararı aldı.

Fransız savunmacının önceliği, elinde bazı İngiliz teklifleri bulunmasına rağmen Premier Lig'e gitmek yerine İspanya'da oynamak. Barcelona da tercih ettiği adresler arasında yer alıyor.

Fransız millî oyuncu, sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 80 milyon eurodan 65 milyon euroya düşeceği sezon sonuna kadar Leipzig'de kalmayı kabul ediyor.

Oyuncu ve Alman kulübü, önümüzdeki yazın onun Bundesliga'daki yolculuğunu sonlandırması için ideal zamanlama olabileceği konusunda hemfikir. Ayrıca Leipzig, büyük bir mali gelir elde etmeyi garantilemek için satışı konusunda müzakereye açık.

Barcelona devreye girdi ve transfer aslında şimdiden harekete geçmiş durumda; Lukeba'nın yeni menajeri geçen ayın sonunda Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile stoperin durumunu görüşmek ve transferinin tamamlanma ihtimallerini araştırmak üzere bir araya geldi.

Temaslar, müzakere masasına ilk rakamların konulmasına ve olası herhangi bir pazarlığın şartlarının keşfedilmesine imkân tanıdı.

Serbest kalma bedeli 65 milyon euro olacak olsa da, Leipzig biraz daha düşük bir meblağı kabul edebilir ve Barcelona'ya ödeme yönteminde kolaylıklar sunabilir; bu, Dani Olmo'nun transferinde kullanılana benzer bir formül olup, Alman kulübü o transferin tamamlanması için de esneklik göstermişti.

Lukeba, Barcelona'ya transferini kolaylaştırmak için kişisel bir rol üstlenmeye karşı değil. Katalan kulübü onu transfer etme çabalarında nihai olarak ilerlemeye karar verirse, oyuncunun İspanya'da oynama isteği belirleyici bir faktöre dönüşebilir.

Ayrıca oyuncunun teknik özellikleri, Barcelona'nın stoper mevkisini güçlendirmek için aradığı stratejik transferle tamamen örtüşüyor.

23 yaşındaki ve kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan stoper, futbol kariyerinde yeni bir adım atmanın zamanının geldiğine inanıyor.

Menajerini değiştirmesi, önümüzdeki aylarda temposu artabilecek bir transferdeki ilk hamleyi temsil ediyor.