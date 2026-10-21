Olmo'nun ardından: Flick'in planlarını Clasico öncesi altüst eden yeni darbe

Barcelona'nın yeni bir oyuncusu, önümüzdeki pazar günü oynanacak La Liga'daki Real Madrid maçında, El Clasico'da forma giyememeye yaklaştı.

Barcelona bugün, Dani Olmo'nun sakatlık nedeniyle El Clasico'da yer alamayacağını açıkladı; oyuncunun sahalardan uzak kalacağı sürenin yaklaşık 4 hafta olduğu tahmin ediliyor.

Dün Paris Saint-Germain karşısında 4-2'lik mağlubiyetin ardından El Clasico hazırlıkları sürerken, teknik ekibe bir başka oyuncu konusunda karamsarlık hakim oldu.

Jules Koundé (27 yaşında), geçen cumartesi Real Betis'e karşı oynanan maçta sol ayak bileğinde ciddi bir burkulma yaşadı.

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Maçı tamamlamasına rağmen, ertesi gün belirgin bir şekilde aksayarak döndü ve pazar günü yapılan tıbbi muayeneler, sonunda onu dün Paris Saint-Germain karşısındaki maçta forma giymekten alıkoyan ağrılı bir burkulmayı ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, oyuncunun önümüzdeki pazar Real Madrid'e karşı oynanacak maçta görev alıp almayacağının hâlâ belirsiz olduğunu belirtti.

Aslında Barça teknik direktörü Hansi Flick, Paris Saint-Germain maçı öncesindeki basın toplantısında oyuncunun önümüzdeki pazar maçında yer alma ihtimalini dışlamamıştı.

Bununla birlikte, bugüne kadar Barcelona'nın teknik ekibi, sakatlanan bölgedeki ağrının onu belirgin şekilde aksamaya zorlaması nedeniyle El Clasico'da oynayabilmesinin çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyor.

Hedef, en azından maç sırasında acil bir durum olması halinde onu yedek kulübesinde hazır bulundurmak ve son çare olarak başvurmak.

Bu gibi durumlarda, ağrıyı bir iğneyle geçici olarak hafifletip ardından oynama seçeneği mevcut kalıyor, ancak bu sakatlığı daha da kötüleştirebilir.

Sonuçta karar oyuncuya, Flick'e ve sağlık ekibine bağlı olacak, fakat bugüne kadar Koundé'nin El Clasico'da yer alması konusunda karamsarlık hakim; bunun nedenlerinden biri de Fransız oyuncunun anestezi iğnesini tercih etmemesi.

Raporlar, Marc Casadó'nun — yani Xavi Espart'ın iyi performansının Koundé'nin yokluğunun etkisini azaltabileceğini aktardı, ancak Espart'ın dün ayak bileğinde rahatsızlık hissetmesi nedeniyle oyundan alınması Flick'in hesaplarını karıştırdı.

Flick'in kendisi, savunma hattını güçlendirmek için bir başka seçeneğe de işaret etti: Frenkie de Jong.

Bununla birlikte, dün ona ne savunmada ne de orta sahada oynama fırsatı verdi; bu da onun El Clasico'da görev alma ihtimalini azaltıyor.