Barcelona oyuncusu Dani Olmo, bugün cuma günü memleketinde ailesinin ve çok sayıda çocuğun karşısına geçerek Barcelona'nın Noel'den önce her şeyi kazanmaktan daha azına razı olmayacağını büyük bir özgüvenle açıkladı.

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28 yaşındaki Barcelona orta saha oyuncusu, Terrassa'nın Montserrat mahallesindeki yeni Cruyff sahasının açılışını yaptı. Pek çok duygu ve anıya sahne olan etkinliğe çok sayıda spor insanı ve yetkili katıldı.

Bu saha, dünya genelinde 20 ülkeye yayılan türünün 337'ncisi ve Terrassa'daki ikincisi oldu. Kentteki ilk saha, 2014'te Xavi Hernández ve merhum Johan Cruyff tarafından, spor tesislerine ihtiyaç duyan bir başka mahalle olan Can Tusell'de açılmıştı.

Suni çimle kaplı bu göz alıcı alan, "Action" kuruluşuyla iş birliği içinde inşa edildi. Saha, çocuklara eski sahaların zorluklarından uzakta, ideal koşullarda futbol oynama imkânı sunacak.

Açılışa Johan Cruyff Vakfı Başkanı Susila Cruyff, vakfın direktörü Pati Rora, "Action İspanya" kuruluşunun genel müdürü Francisco Núñez Aparicio ve Terrassa Belediye Başkanı Jordi Batiar katıldı.

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Ailesiyle çevrili, büyükanne ve büyükbabasının da özel olarak hazır bulunduğu ve tesisi attıkları gollerle açan çocukların arasında geçen bu özel atmosferde basına konuşan Dani Olmo, sakatlığının ardından ve Fermín'in cezası nedeniyle Deportivo La Coruña karşısında yeniden ilk 11'deki yerine dönecek.

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Olmo, İspanyol basınından "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında büyük bir özgüvenle şöyle konuştu: "Tamamen iyiyim ve takımın kazanmasına yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Noel tatilinden önce hedefimiz her şeyi kazanmak."

Etkinliğin memleketinde düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Olmo şöyle devam etti: "Kendi şehrimde bir Cruyff sahasının açılışını yapmayı heyecanla bekliyordum. Johan, dünya futbolunun ve Barcelona'nın sembollerinden biri; bu benim için bir gurur kaynağı. Sokaklarda kardeşimle oynayarak başladım ve daha önce böyle bir saha görmemiştim. Çocukların burayı kullanabilecek olmasından çok mutluyum."

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Dani Olmo, "Birçok hayal için mücadele ettim ve hâlâ gerçekleştirmem ya da tekrarlamam gereken çok şey var" dedi ve ısrarla ekledi: "Tamamen iyileştim. Noel'den önce kazanmaya devam edeceğiz, ardından dinleneceğiz ve sonra yeniden başlayacağız çünkü yol uzun. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz ve her şeyi kazanmak istiyoruz."

Bayern Münih'in ilgisi sorulduğunda Olmo'nun yanıtı net ve kesindi: "Olmak istediğim yerdeyim." Olmo, gelecek planlarında Barcelona formasını giymeye devam etmenin yer aldığını vurguladı.

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Olmo şunları söyledi: "Hayalim ve hedefim burada, Barcelona'da kupalar kazanmak. Bunu başarıyorum ve devam etmek istiyorum. Ayrıca Barcelona'yı Avrupa'da hak ettiği yere geri taşımak istiyorum, hedefim bu."

Sözlerinin sonunda Marc Márquez'in MotoGP yarışlarını bırakma kararı sorulan Olmo, Katalan pilotun mirasını övmekte tereddüt etmedi: "O, motosiklet yarışları dünyasının bir efsanesi. Kişiliği, karakteri ve rekabet tarzı örnek alınması gereken şeyler. Büyüklerden biri gidiyor ama mirası sonsuza dek yaşayacak. Sonuçta bu işin güzel yanı da bu."