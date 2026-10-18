Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo, son dönemde gol atamamasının kendisini endişelendirmediğini doğruladı; kendisi için en önemli şeyin takımın kazanmaya devam etmesi olduğunu vurguladı.

Bu sözler, Olmo'nun dün akşam La Liga'nın dokuzuncu haftasında Real Betis ağlarını havalandırdığı ve 5-2 kazanılan karşılaşmanın ardından geldi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Olmo sezon başından bu yana kaybettiği gol duygusunu yeniden kazandı; La Cartuja Stadı'nda Barcelona'nın beşinci ve maçı kopartan golünü kaydederek takımın ligdeki kusursuz başlangıcında dokuzuncu zaferini elde etmesine katkı sağladı.

Ofansif orta saha oyuncusu, Barcelona televizyonuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Gol atmaya ya da asist yapmaya devam ettiğim için çok mutluyum, takıma katkı sağlamaya devam ettiğim için de mutluyum. Bir süredir gol atamıyordum ama bu beni ilgilendirmiyordu. Tek istediğim takımın kazanmasıydı ve takım zaten kazanıyordu. Mutluyum, ancak mutluluğum takımın kazanmasından ve üç puanı almamızdan geliyor."

Olmo, Galatasaray karşılaşmasında yalancı santrfor pozisyonunda görev yaparken Real Betis karşısında oyun kurucu olarak sahaya çıktı. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da kendisini bekleyen iki kritik maça yönelik hazırlıkları hakkında ise şöyle konuştu: "Takım için elimden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyorum, herkes mutlu ve bizi bekleyen haftaya hazır. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla ve en büyük rakibimizle karşılaşacağız, heyecanlıyız."

Barcelona kritik bir haftaya hazırlanıyor. Katalan ekibi salı günü saat 21.00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Paris Saint-Germain'e konuk olacak, ardından pazar günü aynı saatte Spotify Camp Nou'da La Liga kapsamındaki El Clasico karşılaşmasında Real Madrid'i ağırlayacak.



