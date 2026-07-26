Olmo, Ayala'ya ateş püskürdü: Yalancının teki, özrüne ihtiyacım yok

Barcelonalı İspanyol oyuncu Dani Olmo, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalinin ardından, hâlihazırda Arjantin Milli Takımı'nın teknik ekibinde görev yapan eski Arjantinli millî defans oyuncusu Roberto Ayala'nın kendisine yönelik saldırısı hakkında konuştu.

2026 Dünya Kupası finalinin oynandığı stadın zemini, İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup etmesinin ardından kaos ve arbede alanına dönüştü. En tartışmalı anlardan birinin başrolündeki isim ise, Olmo'yla girdiği arbedeyle teknik direktör Lionel Scaloni'nin yardımcısı Roberto Ayala oldu.

"Diari de Terrassa" gazetesine verdiği röportajda Olmo, Ayala'yı eylemlerinin kendisinden çok, o eylemleri haklı çıkarmaya çalışması nedeniyle sert biçimde eleştirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre Olmo şunları söyledi: "Pişmanlık duyduğunu iddia edip sonra bir yumruğu tepki olarak gerekçelendiren biri, belki de aslında hiç pişmanlık duymuyordur, çünkü yalan söylüyordur. Ona bir şey söylemedim, dolayısıyla onun özrüne ihtiyacım yok."

Şöyle ekledi: "Bizi gerçekten tanımlayan şey, hatanın kendisi değil, onu itiraf etme cesaretidir."

Aynı bağlamda Dani Olmo, dünya şampiyonluğunu kazanmanın başarısının yanı sıra özel bir duygu hissettiğini vurguladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarım, ailem, birçok taraftar ve Terrassa halkı maçı izlerken, nasıl mücadele ettiğimizle, nasıl kazandığımızla ve her şeyden önce davranışlarımızla gurur duymalarını istiyorum; çünkü futbolun önemi, bizim oyuncular olarak çocuklara ve yeni nesillere örnek olmamız anlamına geliyor ve bu büyük bir sorumluluk taşıyor. Ama şükürler olsun ki gördükleri şey tam olarak bu oldu ve tüm bu emeğin ardından dünya şampiyonuyuz."

Olmo günler önce yaptığı basın açıklamalarında tavrını gerekçelendirerek şöyle demişti: "Bu işe bir son verip burada bırakmalıyız. Bu yüzden sorumluluğu üstleniyorum diyorum, çünkü sadece bir itmeydi, o kadar. İddia ettikleri gibi bir yumruk değildi. Sadece bir itmeydi, o kadar, ve olay burada bitti."

Ayrıca eski defans oyuncusu, tepkisinin Dani Olmo'nun yaptığı bir yorumdan kaynaklandığını öne sürerek şöyle demişti: "Söylediği bir şeye verilmiş bir tepkiydi, o kadar. Bu yüzden ondan bizzat özür dileyeceğim. Şu an fırsatım yok, ama sorun değil, olan oldu. Bu tür şeyler binlerce kez yaşandı."