Bir basın raporu, bugün çarşamba günü, Real Madrid'in önümüzdeki dönemde özel bir transferi gerçekleştirme umuduyla gözünü Bayern Münih'e diktiğini belirtti.

İspanyol kulübünün Fransız kanat oyuncusu Michael Olise'ye olan ilgisiyle ilgili aylarca süren söylentilerin ardından transfer gerçekleşmedi; zira Bavyera kulübü müzakere etmeyi reddederek oyuncusunun satılık olmadığını açıkladı. Buna ek olarak, Real Madrid her defasında oyuncuya olan herhangi bir ilgisini resmen yalanladı.

Ancak "Bild" gazetesine göre Real Madrid, Bayern Münih'in bir başka yıldızı olan Lennart Karl'a ilgi gösteriyor. 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, geçen sezon Avrupa'nın en dikkat çekici yükselen yıldızlarından biriydi.

Jamal Musiala'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği ciddi sakatlık, ona lider bir rol üstlenme fırsatı verdi ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Vincent Kompany'nin takımıyla 40 maça çıkarak 9 gol kaydetti ve 8 asist yaptı.

Gösterdiği üstün performans ayrıca, eski teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya Millî Takımı'na katılıp Dünya Kupası'nda yer almasına da imkân tanıdı. Ancak Bavyeralı oyuncu, ülkesinin millî takımıyla yaptığı bir antrenman seansı sırasında ani bir kas sakatlığı yaşadı ve bu durum onu Dünya Kupası başlamadan önce kamptan ayrılmak zorunda bıraktı.

Karl'ın üstün performansı, çalım becerisine, keskin oyun görüşüne ve hücum içgüdüsüne değer veren Real Madrid dahil birçok kulübün dikkatini çekti.

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Real Madrid, Bavyera kulübünün yönetimiyle yıldızlarından herhangi biri hakkında müzakere etmenin zorluğunun farkında; özellikle de Lennart'ın sözleşmesi 2029 yılında sona erdiği ve Bayern Münih'in sözleşmesinin yenilenmesini en öncelikli konu haline getirdiği için.

Lennart, Real Madrid'e katılmayı arzuladı

Geçen ocak ayında Lennart Karl, gelecekte Real Madrid'de oynama isteğine işaret ettiği açıklamalarda bulundu.

Bavyeralı oyuncu şöyle konuştu: "Bayern çok büyük bir kulüp. Burada oynamak bir hayal. Ancak bir gün Real Madrid'e katılmak istiyorum: orası benim hayallerimdeki kulüp ve bunu aramızda sır olarak saklayalım."

Bavyeralı oyuncu, birkaç saat sonra özür dileyip sözlerini açıklamak zorunda kaldı. Bayern Münih'in CEO'su Max Eberl şöyle dedi: "Ertesi gün bize gelip şöyle söyledi: Sanırım yanlış anlaşılabilecek, uygunsuz bir şey söyledim."

Max sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için mesele kapandı. Hiçbir sorun yoktu. Sahada iyi bir performans sergiliyor, Bayern Münih'te kendini çok rahat hissediyor ve burada neye sahip olduğunun tamamen farkında. Önemli olan da bu."