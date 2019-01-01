Oliver Torres, Sevilla'da
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Sevilla, son olarak Porto forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna kattı.
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İspanyol ekibinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İspanyol oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan Oliver Torres, 2013 yılında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda adını duyurdu. Villareal'de geçen kiralık sezonunda fazla forma şansı bulamayan genç yıldız, Porto formasıyla yeniden çıkış yakaladı. Portekiz temsilcisi ile çıktığı 146 karşılaşmada 12 gol atıp 21 asist yapan yıldız futbolcu artık Sevilla'nın başarısı için ter dökecek.