Oliver Torres, Sevilla'da

Sevilla, son olarak Porto forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

, son olarak forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna kattı.

İspanyol ekibinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İspanyol oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Futbola altyapısında başlayan Oliver Torres, 2013 yılında 'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda adını duyurdu. Villareal'de geçen kiralık sezonunda fazla forma şansı bulamayan genç yıldız, Porto formasıyla yeniden çıkış yakaladı. temsilcisi ile çıktığı 146 karşılaşmada 12 gol atıp 21 asist yapan yıldız futbolcu artık Sevilla'nın başarısı için ter dökecek.