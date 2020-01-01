Oliver Mintzlaff: Werner için kimse temas kurmadı

Leipzig'in 24 yaşındaki futbolcusu Timo Werner, transfer pazarının gözdelerinden biri; ancak Avrupa devleri henüz bir adım atmış değil.

İcra Kurulu Başkanı Oliver Mintzlaff, Timo Werner için 'dan da 'ten de bir girişim olmadığını söyledi.

General-Anzeiger Mintzlaff, 2019-20 sezonunda bugüne kadar çıktığı 36 resmi karşılaşmada 27 gol atan Werner hakkında şöyle konuştu:

"Ne Jürgen Klopp ne de Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı) benimle temasa geçti. 2023'e kadar sözleşmesi olduğu için çok mutluyuz. Sezonun ilk yarısında gerçekten çok iyiydi."

Daha fazla takım

"Ayrıca Timo'nun Milli Takımı oyuncusu olarak kendini geliştirmesi açısından hala çok uygun bir takım olduğumuzu düşünüyoruz."

'daki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Mintzlaff, "Lig şampiyonluğundan ziyade yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek bizim için şu aşamada daha önemli. Sadece bu bile yeterince zor olacak çünkü turnuvaya katılım hakkı için en az 5 takım mücadele ediyor" dedi.

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Koronavirüs sebebiyle ligde sezonun geri kalanının oynanmaması ihtimali ile ilgili Mintzlaff şöyle söyledi:

"Bu felaket olur çünkü birçok kulübün iflas etmesine yol açabilir. Bundesliga'nın çeşitliliğini seviyoruz ve her taraftar devam etmesini istiyor. Bu nedenle bu felaketi önlemek için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz."