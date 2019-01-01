Oliver Kahn, Bayern Münih’e CEO oluyor

22 yıl boyunca Bayern Münih’in kalesini koruyan efsane futbolcu Oliver Kahn, bu sefer ofisi devralmaya hazırlanıyor.

1994-2008 yılları arasında ’te forma giyen 49 yaşındaki Oliver Kahn, Bayern Münih’de icra kurulu başkanı görevine getiriliyor.

2002’den beri CEO görevinde olan bir başka efsane Bayern Münihli Karl-Heinz Rummenigge’nin görevi 2021’de son bulacak. Ardından bu göreve Oliver Kahn getirilecek.

Sky Sports’a konuşan Rummenigge, “Artık bırakacağım. Koltuğu Oli Kahn’a devretmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Oli, bir nevi benim varisim olacak. Bu yüzden onu ben eğiteceğim. İş hayatına doğru önemli bir adım attı ve ona güveniyorum.” İfadelerini kullandı.

Kahn, yeni yöneticilik kimliğinin büyük bir sorumluluk getireceğini ve 2 kez Balon d’Or kazanmış bir futbolcunun yerine geçmenin zorlu bir şey olacağını dile getirdi.