Oliver Bierhoff'tan Mesut Özil açıklaması

Almanya Futbol Federasyonu Millî Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff, Mesut Özil ile aralarındaki buzların erimesini temenni ettiğini söyledi.

Oliver Bierhoff, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Başkanımızın Mesut Özil ile temasa geçtiğinden bilgimiz var. Bundan bir buluşma çıkarsa ve herkes birlikte masaya oturursa, mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Kendisinin Mesut ile doğum gününde mesajlaştığını aktaran Bierhoff, onun da nazik bir cevap verdiğini kaydetti.

Yıldız futbolcu, 11 Ocak Pazartesi günü Twitter üzerinden, DFB Başkanı Fritz Keller'den bir mektup aldığını açıklamıştı.

Irkçı ve ayrımcı saldırılar üzerine millî takımı bırakmıştı

'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan 'nın kadrosunda yer alan Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, 2018'in Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar yapılmıştı.

Eleştirilerin odağındaki Mesut Özil, daha sonra ırkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle Almanya Millî Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.