Oliver Bierhoff: Kai Havertz, Real Madrid'de oynamalı

Almanya Futbol Birliği (DFB) Başkanı Oliver Bierhoff, Kai Havertz'in dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak için hazır olduğunu düşünüyor.

Son zamanlarda yıldızı en çok parlayan oyunculardan biri olan Kai Havertz için birçok kulüp 'in kapısını çalıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre , Havertz yarışında ve 'in bir adım önünde bulunuyor.

Leipzig'den Timo Werner'i kadrosuna katan İngiliz ekip bir büyük transferi daha bitirmeye çok yaklaştı.

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Bayer Leverkusen ise Havertz için 100 milyon euro talep ediyor.

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Havertz'in transferi hakkında Marca'ya konuşan DFB Başkanı Bierhoff, genç oyuncuyu Real Madrid'e yakıştırdığını söyledi.

Bierhoff "O, Real Madrid için çok uygun bir oyuncu. Büyük yeteneklere, tekniğe ve iyi fiziksel özelliklere sahip genç bir yıldız adayı. Komple bir isim ve futbolu için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

2019-20 sezonunda Bayer Leverkusen formasıyla 43 maça çıkan Havertz, 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.