Olise, 88. dakikadaki harika golle Belçika'nın kalbini kırdı

Belçika, pazartesi günü Brüksel’deki Kral Baudouin Stadyumu’nda Fransa’ya son anlarda 0-1 mağlup oldu. Cesur Belçikalıların yüreğini 88. dakikada şık bir hareketin ardından oyuna sonradan giren Michael Olise kırdı.

Zinédine Zidane, Rayan Cherki, Michael Olise ve Ousmane Dembélé’yi yedek başlatmayı tercih etti. Kylian Mbappé sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. İtalya karşısında şık bir gole imza atan Mika Godts, Belçika takımında bir kez daha ilk 11’de başladı.

Godts, maçın başında yaptığı aksiyonlar ve yüksek çalışma temposuyla kendini gösterdi. Van Bommel’in ekibi korkmadı, ancak Désiré Doué’nin bireysel bir aksiyonun ardından sert şutunda topun üst direğe çarpmasıyla şans da yanlarındaydı. Her hâlükârda Brüksel’de oyun bir o yana bir bu yana aktı; Romeo Lavia da bir topu çizgiden çıkardı.

Komşu ülkeler arasındaki mücadele keyifli geçti, ancak bu ilk yarıda gole dönüşmedi. Bu arada Van Bommel’in takımı, devre arasının ardından çok daha az tehlikeli oldu. Konuk ekipte Dembélé, 67 dakika oynandıktan sonra oyuna girdi.

Dodi Lukebakio’nun tehlikeli bir pozisyonda topla buluşmasıyla bir anda heyecan yükseldi, ancak oyuna sonradan giren oyuncuyu kaleci Mike Maignan durdurdu. Kısa süre sonra Godts, bireysel bir aksiyonun ardından topu yan ağlara gönderdi. Van Bommel, son 15 dakikaya girilirken takımını bir kez daha teşvik etti; Cherki ve Olise ise kapanış bölümü için oyuna dahil oldu.

İki ülke de son bölümde galibiyet için her şeyini ortaya koydu. Lavia da oyundan alındı ve Belçikalı taraftarlardan büyük alkış aldı. Taraftarlar, Fransa’nın nasıl kontrol altında tutulduğundan açıkça memnundu.

Ancak Belçika yine de yenilgiyi önleyemedi. Sonradan oyuna giren Olise, orta çizgiden başladığı solo koşunun ardından topu sol köşeden ağlara gönderdi. Cuma günü takımının Türkiye’yi 0-1 mağlup ettiğini gören Zidane’da sevinç büyüktü.