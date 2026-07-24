Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino hakkında soruşturma başlatmayacağını açıklayarak, kendisine yöneltilen şikayetin görev alanının dışında kaldığını vurguladı.

Bu gelişmeler, insan haklarını savunan "Fair Square" grubunun komiteye bir şikayet sunmasının ardından geldi. Söz konusu şikayette Infantino, Olimpiyat Şartı'nı ihlal etmekle ve "Amerikan Başkanı'na yönelik açık destek beyanları ve gösterileri yoluyla" siyasi tarafsızlık kurallarına uymamakla suçlanıyor.

Amerikan Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası sırasında Infantino ile telefon görüşmesi yaptığını ve ondan Amerikalı forvet Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartı yeniden değerlendirmesini istediğini açıklamıştı.

Balogun, milli takımının Bosna-Hersek'i iki golle mağlup ettiği maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Belçika ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında yer alamayacaktı. Ancak Trump'ın müdahalesinin ardından, cezaların askıya alınmasına imkan tanıyan bir maddeye dayanılması dışında herhangi bir gerekçe sunulmaksızın, bir maçlık men cezasının 12 ay süreyle askıya alınmasına karar verildi. Böylece oyuncu, Amerika'nın 4-1 kaybettiği maçta forma giydi.

İtirazın dayanağı, Infantino'nun 2020 yılından bu yana Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olması. Olimpiyat Şartı'nın ikinci maddesi, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeleri, hükümetlerden, kuruluşlardan veya diğer taraflardan, hareket ya da oy verme özgürlüklerine müdahale edebilecek herhangi bir talimat veya yetki kabul edemez" hükmünü içeriyor.

Buna rağmen Uluslararası Olimpiyat Komitesi, "BBC"nin aktardığına göre, şikayetin kendisine bağlı etik komisyonunun yetki alanı dışında kaldığını açıkladı. Komite, şikayetin bir uluslararası federasyonun yönetişim ve idari kararlarına, hükümetlerle ilişkilerine ve kendi spor dalının kurallarını uygulamasına ilişkin olduğunu, bunların ise komitenin etik yönetmeliği hükümlerine tabi olmayan konular olduğunu belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması, Norveç Futbol Federasyonu'nun Balogun'un men cezasının askıya alınması kararıyla ilgili olarak FIFA etik komisyonuna resmi bir şikayette bulunmayı değerlendirdiğini açıklamasından bir gün sonra geldi.