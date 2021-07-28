Olimpik futbol: Fransa, Almanya, Arjantin elendi

Olimpiyatlarda, erkek futbolunda gruptan çıkma mücadelesi oynanan üçüncü maçlarla sona erdi.

Tokyo'da erkekler futbolunda grup aşaması sürprizlerle son buldu. A Grubu'nda Fransa, C Grubu'nda Arjantin ve D Grubu'nda Almanya turnuvadan elendi. Japonya, Güney Kore, İspanya ve Brezilya gruplarını lider bitiren takımlar oldular.

A Grubu'nda Takefusa Kubo'nun turnuvada üçüncü goüne ulaştığı maçta Fransa'yı 4-0'lık skorla geçen Japonya 3 maçta 9 puana ulaştı ve grubunu lider bitirdi. Aynı grupta iddiası kalmayan ve Güney Afrika'yı 3-0 yenen Meksika ikinci olarak çeyrek finale çıktı.

B Grubu'na damga vuran Güney Kore, Romanya'yı 4-0 yenmesinin ardından Honduras'ı da 6-0 ile geçerken Ui-jo Hwang hattrick yaparak yıldızlaştı. Güney Kore grubu lider tamamlarken, Yeni Zelanda Romanya ile 0-0 berabere kaldı ve averajla grubu ikinci bitirdi.

C Grubu ise çekişmenin en çok yaşandığı maçlara sahne oldu. İlk maçında Arjantin'i yenerek büyük bir sürprize imza atan Avustralya, ilk iki maçında galibiyetle tanışamayan Mısır'a 2-0 kaybetti. Mısır bu sonuçla, lider İspanya karşısında beraberliği son dakikalarda Thomas Belmonte ile kurtaran Arjantin'in elinden ikincilik biletini almış oldu. Sahip olduğu jenerasyon ile turnuvanın favorilerinden gösterilen Arjantin büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

D Grubu'nda benzer bir sürpriz de Almanya'dan geldi. Fildişi Sahili ile çıktığı ikincilik mücadelesinde 1-1 berabere kalan Stefan Kuntz'un ekibi için elde edilen 4 puan gruptan çıkmaya yetmedi. Suudi Arabistan'ı da Richarlison'un 2 gol attığı maçta 3-1 ile geçen Brezilya, grubu yenilgisiz olarak tamamladı.

Çeyrek Finaller 31 Temmuz'da

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final eşleşmeleri ise belli oldu. Tamamı 31 Temmuz'da oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

İspanya - Fildişi Sahili

Japonya - Yeni Zelanda

Brezilya - Mısır

Güney Kore - Meksika



