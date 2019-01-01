Ole Gunnar Solskjaer'den Pogba'ya: Ona çok değer veriyorum

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer, Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Paul Pogba için endişelenmediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Ole Gunnar Solskjaer, genç yıldız Paul Pogba ve dedikodularından endişelenmediğini belirtti.

Paul Pogba, milli ara sırasında Real Madrid'de Zinedine Zidane yönetimi altında oynamanın rüya gibi olacağını söylemiş bu söylentileri güçlendirmişti.

Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Solskjaer, "Bu konuda hiçbir endişem yok. Pogba ile oturup konuştuk ve şu an her şey yolunda. Burada elinden geleni yapacak. Çünkü ona profesyonel ve kişisel olarak çok değer veriyorum ve bizim için çok önemli." açıklamalarında bulunarak bu söylentilerin şimdilik önüne geçti.

Fransız yıldız bu sezon 28 Premier Lig maçında 11 gol attı, 9 asist yaptı.