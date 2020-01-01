Ole Gunnar Solskjaer'den Başakşehir yorumu

Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir'in gelişen bir takım olduğunu söyledi.

Medipol 'in Kopenhag'ı geçmesi halinde UEFA çeyrek finalinde karşılaşması muhtemel takımlardan 'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesinde turuncu-lacivertlileri değerlendiren Solskjaer, "Son zamanlarda onların iyi gittiğini görüyorum, Başakşehir takım olarak gelişiyor." ifadesini kullandı.

Başakşehir ile karşılaşmanın kendisini heyecanladıracağını da belirten Norveçli teknik adam, "Çünkü benim eski bir öğrencim Başakşehir'de oynuyor, Fredrik Gulbrandsen. Molde'de onunla bir kaç yıl beraber çalışmıştım." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği 'nın Kopenhag takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.