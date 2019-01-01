Ole Gunnar Solskjaer, Paul Pogba'nın takımda kalmasını umuyor

Norveçli teknik adam, Paul Pogba'nın takımda kalacağını düşünse de kesin konuşamıyor.

'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba'nın adı son dönemlerde transfer söylentileriyle anılıyor.

, bitmek üzere olan sezonu istikrarsız performanslarla geçiren Fransız oyuncuyu yakından takip ediyor.

Yıldız orta sahanın geleceği hakkında, Kırmızı Şeytanların teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer de açıklamalarda bulundu.

Chelsa ile oynanacak Premier Lig maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuşan Norveçli, "Futbolda hiçbir şeyin garantisi yoktur ama Paul'un önümüzdeki sezon burada olacağını düşünüyorum" dedi.

Pogba hakkında "Sizi temin ederim ki burada başarılı olmaya çok istekli" diyen Solskjaer, "Gol atarken de asist yaparken de hep daha iyisi olabilir mi diye soruluyor. Bu onun belirlediği bir standart" ifadelerini kullandı.

Fransız yıldızın takımı için taşıdığı önemden bahseden Solskjaer, "Bizim için harika şeyler yaptı. Biz de o da insanız ve onun iyiliğini istiyoruz. Paul, soyunma odasında ve sahada bir lider. Bana sorarsanız kalacak ama hayatta hiçbir şeyden emin olamazsınız" dedi ve sözlerini tamamladı.

Paul Pogba, bu sezon Premier Lig'de 13 gol attı ve 6 asist üretti.