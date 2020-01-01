Ole Gunnar Solskjaer: Paul Pogba takımdan ayrılmıyor

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri, adı transfer dedikodularına karışan Paul Pogba'nın geleceği hakkında kesin konuştu.

FA Cup 3. Tur maçında Wolverhampton'a konuk olan sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan menajer Ole Gunnar Solskjaer, takımdaki geleceği tartışılan Paul Pogba hakkında da açıklamalar yaptı.

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Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan ve en az bir ay daha forma giymesi beklenmeyen Pogba'nın takımda kalacağını söyleyen Solsjkaer, "Pogba'nın ocak ayında takımdan ayrıldığını görmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam, bu sezon formasıyla 17 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyen Raul Jimenez'le ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Raul ilgilendiğimiz önemli oyunculardan biri. Bugünkü performansı da çok iyiydi. Ancak spekülasyonlar hakkında yorum yapamam."