Ole Gunnar Solskjaer: Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo gibi

Manchester United'ın İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi elediği maçın yıldızı olan Rashford, maçın ardından Solskjaer'den övgüler aldı.

menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Marcus Rashford'ı 'ya benzetti.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda 'yi 2-1 eledikleri maç sonrasında konuşan Solskjaer, Rashford'ın golüyle ilgili, "Tıpkı Cristiano gibi vurdu değil mi! Sanki çelikten yapılmış gibi. Penaltı mı atılacak? Sorun yok, hemen atar. Kritik bir dakikada frikik mi atılacak, öne çıkıp sorumluluğu alır. Yine sorumluluk aldı ve bize fantastik bir şekilde maçı kazandırdı" yorumunu yaptı.

Rashford'ın antrenmanlarda çok fazla ekstra çalışmalar yaptığını söyleyen Solskjaer, "Her antrenmandan sonra şut çalışmaları yapıyor. Ona basit gol vuruşları çalıştırıyorum ama o her seferinde en muhteşem golü atmayı başarıyor. Bu gol, yaptığı antrenmanların karşılığı" ifadelerini kullandı.