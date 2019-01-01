Ole Gunnar Solskjaer: Mantalite üzerinde çalışacağız

Ole Gunnar Solskjaer, üst üste aldıkları galibiyetleri tüm sezona yaymak istediklerini dile getirdi.

Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularının mantalitesi üzerinde çalışacağını söyledi.

Premier Lig'de ve 'i mağlup Kırmızı Şeytanlar, yakaladığı çıkışı ligin tamamında sürdürmek istiyor.

Solskjaer, üst üste aldıkları puanlarla moral bulduklarını ancak diğer takımlara karşı bu performansı sürdürmeleri gerektiğini dile getirdi:

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"Aslında bu mantaliteyle alakalı. Bunu çözebiliriz. Çocukların mantalitesi üzerinde çalışacağız. Kontrol edemediğimiz garip sonuçlar aldık. Ancak sonuçlara baktığımızda sizin kadar olumsuz değilim. Endişeli değilim."

"Eğer çocuklar bana bu maçları kazanamayacaklarını söylüyorsa bir sorunumuz var demektir. O zaman gerçekten onlarla oturup çalışmalıyız. Benim oynadığım zamanlar ligi bu şekilde kazandık. Eğer mantaliteniz güçlü değilse kazanamazsınız. Ben de mantalite üzerinde çalışacağım."

Manchester United, ligde geride kalan haftada 24 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Kırmızı Şeytanlar, 12 Aralık Perşembe günü UEFA 'nde AZ Alkmaar'ı konuk edecek.