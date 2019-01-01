Ole Gunnar Solskjaer: Burada kaldığım sürece keyif alacağım

PSG'yi eleyen Manchester United'da Menajer Ole Gunnar Solskjaer, kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

İlk maçı evinde 2-0 kaybetmesine karşın Fransa'da rakibini 3-1 mağlup ederek zor bir işi başaran ve çeyrek finale yükselen Manchester United'da Menajer Ole Gunnar Solskjaer, Paris Saint-Germain zaferinden sonra açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleriyle ilgili yöneltilen soruya, ''Elbette kendimizi beğeniyoruz. Turnuva boyunca ilerleyebiliriz. Sakat ve cezalı çok fazla oyuncumuz vardı, sahada yeni bir ekip vardı ama enerjileri çok yüksekti. Çok çalışarak bunu başardık'' dedi.

Soyunma odasında yaşadıklarını anlatan Solskjaer, ''Futbolun sunduklarıyla ilgili bazı güzel anılarım var. Soyunma odası gerçekten inanılmazdı. Kulüp sahipleri, eski oyuncular ve eski menajerleri hep birlikte görmek inanılmazdı'' dedi.

Son olarak geleceğiyle ilgili de konuşan Norveçli çalıştırıcı, ''Bu kararı vermek benim işim değil. Şu anda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Gelecek sezon burada olup olmamam önemli değil. Gelecek sezon takımda neler olup olmamasıyla ilgili rapor sunuyorum. Bu işe devam ettiğim sürece keyif alacağım. 2-3 ay burada bulsam bile gülümseyeceğim'' dedi.

Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer ile kalıcı sözleşme imzalaması gündemde.