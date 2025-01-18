Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'tan kaç para kazanacak?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in siyah-beyazlılardan alacağı maaş ortaya çıktı.

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başına geçti

Peki sözleşme şartları nasıl?

Siyah-beyazlılardan ne kadar kazanacak?

NE OLDU? Serdal Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni teknik direktörünü arayan Beşiktaş sürpriz bir gelişmeyle Ole Gunnar Solskjaer ile el sıkıştı. Norveçlinin ilk kez görev yapacağı Türkiye'de siyah-beyazlılardan alacağı maaş da ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzaladı. NTV Spor'un haberine göre, Ole Gunnar Solskjaer tüm görev süresi boyunca Beşiktaş'tan 3 milyon Euro (110 milyon TL) kazanacak.

NE SÖYLENDİ? Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye'deki ilk sözlerinde şunları söylemişti: "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi."

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Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Glasgow Rangers'tan Tom Lawrence ile ilgileniyor. Ole Gunnar Solskjaer oyuncuyla Manchester United'da çalışmıştı. Tom Lawrence'ın Glasgow Rangers'ta sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldı.