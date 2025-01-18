Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a ilk transferini yapıyor

Siyah-beyazlıların başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a gelir gelmez gözünü Manchester United'da çalıştırdığı oyuncuya dikti.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu

Siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers'tan bir oyuncu istiyor

Daha önce Solskjaer ile çalışmıştı

NE OLDU? Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştı. Siyah-beyazlıların 1.5 yıllık sözleşmede el sıkıştığı iddia edilirken Beşiktaş, Solskjaer'in ardından transfer çalışmalarına da ağırlık verdi.

BÜYÜK RESİM: Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Glasgow Rangers'tan Tom Lawrence ile ilgileniyor. Ole Gunnar Solskjaer oyuncuyla Manchester United'da çalışmıştı. Tom Lawrence'ın Glasgow Rangers'ta sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldı.

Orta sahada görev yapan Tom Lawrence, Manchester United altyapısında yetişti ve Derby, Ipswich Town, Leicester City gibi takımlarda forma giydi.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? NTV Spor'un haberine göre Solskajer, Beşiktaş'ta yeni bir meydan okuma adına 1.5 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Deneyimli çalıştırıcının, tüm görev sürecince alacağı ücretin 3 milyon Euro (110 milyon TL) olduğu belirtildi.