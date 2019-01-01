Olcan Adın, Makedon ekibi Shkendija ile anlaştı

Son olarak Antalyaspor'dan ayrılan ve serbest kalan Olcan Adın, Makedonya'ya gidiyor.

Son olarak Antalyaspor forması giyen ve 20 Aralık 2018'den bu yana herhangi bir kulübü bulunmayan Olcan Adın, sürpriz bir transfere imza atıyor.

Sportmedia'da yer alan habere göre, 33 yaşındaki deneyimli futbolcunun bir sonraki durağı Makedonya olacak.

Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerde de forma giyen Olcan Adın, Makedonya Ligi'nin son şampiyonu olan ve bu sezon da lider konumda bulunan Shkendija ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncunun sezon sonuna kadar bu takımda forma giyeceği konuşuluyor.

Sezon başında Antalyaspor'a imza atan Olcan Adın, bu sezon herhangi bir lig maçında şans bulamazken 2 kez Türkiye Kupası'nda forma giydi.