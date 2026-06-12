Bir basın haberine göre, Fransız kulübü Paris Saint-Germain, yaklaşan yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için seçenekler arasında Barcelona'nın yıldızlarından birini değerlendiriyor.

"Sky Sports" kanalı, bugün Cuma akşamı, Paris Saint-Germain yönetiminin, Bradley Barcola'nın bu yaz Fransız kulübünden ayrılması durumunda, Barcelona'nın forveti Ferran Torres'i transfer etmek için harekete geçmeyi düşündüğünü bildirdi.

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Torres, PSG'nin şu anki teknik direktörü Luis Enrique'nin "La Roja"nın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde İspanya milli takımında parlamıştı.

Bu haberler, 2027 yazında sözleşmesi sona erecek olan Torres'e ilişkin Barcelona'nın tutumunu değiştirdiğine dair İspanyol basında çıkan haberlerin ardından geldi.

Barça, başlangıçta İspanyol milli oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başlamak üzere 2026 yılının Eylül veya Ekim ayını beklemeyi tercih etmişti.

Ancak Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine göre, La Liga şampiyonu, 3 veya 4 yıl daha uzatılabilecek bir yenileme teklifi sunma işlemlerini hızla başlatmaya karar verdi.

Robert Lewandowski'nin ayrılmasıyla birlikte, Ferran Torres'in Barça'daki önemi arttı ve bu durum, Marcus Rashford'un satın alma opsiyonunun kullanılmaması nedeniyle dolaylı olarak da güçlendi.