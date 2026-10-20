Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşma, yeşil sahanın dışına taşan ilgi çekici bir anı barındırabilir. Zira Fransız ekibinin yıldızlarından biri, bir sonraki golünü attığında Cristiano Ronaldo'nun meşhur sevinç gösterisini yapma sözü verdi; bu da Katalan ekibinin taraftarlarının önünde gerçekleşirse ayrı bir hassasiyet kazanabilecek bir sahne.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak beklenen karşılaşma yaklaşırken, tüm gözler meşhur "SIUUU" sevinç gösterisinin, Portekizli yıldızın efsanesinin uzun yıllar bağlı kaldığı kulüp Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın filelerinde görülüp görülmeyeceğine çevriliyor.

Sözün arkasındaki isim kim?

Hikaye, bu ayın 11 Ekim'inde yapılan ve Gürcü kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı, Cristiano Ronaldo'ya duyduğu büyük tutkuyla tanınan ünlü Amerikalı içerik üreticisi "IShowSpeed" ile bir araya getiren bir canlı yayına dayanıyor.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Görüşme sırasında Speed, Paris Saint-Germain yıldızından bir sonraki golünü attığında Ronaldo'nun meşhur sevinç gösterisini taklit etmesini istedi. Oyuncunun söz vermesiyle birlikte, beklenen sevinç gösterisi şekli iki yıldızın takipçilerinin ilgi odağı haline geldi.

Kvaratskhelia sözünü Barcelona'ya karşı tutacak mı?

Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu, takımının Manchester City ve Strasbourg karşısındaki iki maçında gol atamadı; böylece Barcelona karşılaşması, sözünü yerine getirmesi için önündeki yeni bir fırsat olarak kalıyor.

Fileleri havalandırması durumunda, Ronaldo'nun Avrupa sahalarının taraftarları önünde yapmaya alıştığı meşhur "SIUUU" sevinç gösterisini görebiliriz. Ancak bu kez, bu sevinç gösterisiyle sahneye çıkması özel anlamlar taşıyan bir rakibin karşısında gelebilir.









Ronaldo'nun sevinç gösterisi ve Barcelona taraftarlarına olası bir mesaj

Bir yanda Ronaldo ile Real Madrid, diğer yanda Barcelona arasındaki uzun rekabet geçmişi bu fikre ayrı bir ilgi kazandırıyor; zira Portekizli yıldızın Kraliyet ekibindeki yılları, Katalan ekibi karşısında olağanüstü karşılaşmalara sahne oldu.

Dolayısıyla, sevinç gösterisinin Barcelona karşısında yapılması taraftarlar arasında geniş bir etkileşim yaratabilir; özellikle de Ronaldo'nun modern çağda Real Madrid'in en öne çıkan simgelerinden biri olduğu düşünülürse.

Bununla birlikte, Kvaratskhelia'nın Barcelona taraftarlarını kışkırtmayı hedeflediğini doğrulayan hiçbir şey yok; çünkü mesele, Amerikalı içerik üreticisine verdiği bir sözle ilgili olup, Katalan ekibine bir mesaj gönderme isteğine dair açıklanmış bir beyanla ilgili değil.

Peki Paris Saint-Germain'in yıldızı Barcelona'ya karşı gol atıp Real Madrid efsanesinin tarzıyla sevinç gösterisi mi yapacak, yoksa sözün yerine getirilmesi başka bir maça mı ertelenecek?







