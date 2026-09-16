Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Muhammed Vehbi, 2026 Dünya Kupası'na katılan kadroya kıyasla dikkat çekici değişiklikler yapılması beklenirken, yeni kadrosunu yarın perşembe günü açıklamaya hazırlanıyor.

Beklenen değişiklikler, sakatlıklar, cezalar ve Dünya Kupası'nda oynayan bazı futbolcuların performans düşüşünün gölgesinde geliyor. Bu durum, aralarında içinde bulunulan sezonun ilk haftalarında güçlü bir şekilde dikkatleri üzerine çeken yeteneklerin de yer aldığı yeni isimlere kapı aralayabilir.

Hollanda sürprizi

Hollanda gazetesi "De Telegraaf"ın muhabiri Jeroen Kapteijns'e göre, hem Hollanda hem de Fas vatandaşlığına sahip olan Twente kanat oyuncusu Younes Taha, çıkardığı üstün bir sezon başlangıcının ardından Fas teknik ekibinin ilgisini çekerek Vehbi'nin planlarına girdi.

Amsterdam doğumlu 23 yaşındaki Taha, sağ kanat mevkisinde oynamayı tercih ediyor, aynı zamanda orta sahada daha derin rolleri de üstlenebiliyor ve sol ayağıyla öne çıkıyor.

Oyuncu, sezon başından bu yana Twente ile 9 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atıp 2 asist yaptı, ayrıca takımın farklı kulvarlardaki son 5 maçında üst üste ilk on birde yer aldı.

Milli takıma doğru ilk adım

Hollandalı muhabir, Taha'nın sergilediği performansların, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Gabon ve Lesotho maçlarına hazırlık kapsamında Fas Milli Takımı'nın geniş kadrosunda kendisine yer kazandırdığını belirtti.

IMAGO

Fas, 25 Eylül'de Rabat'ta Gabon ile karşılaşacak, ardından aynı ayın 29'unda Güney Afrika'nın Bloemfontein kentinde Lesotho'ya konuk olacak; ekim ayının başında bir veya iki hazırlık maçı oynama ihtimali de bulunuyor.

Nihai kadroya çağrılması halinde, daha önce alt yaş kategorisi milli takımlarını temsil eden Taha'nın A Millî Takım'a ilk kez katılması söz konusu olacak.

Afrika gençler şampiyonu

Taha, daha önce Fas 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı 11 maçta temsil etti ve bu maçlarda 3 gol kaydetti; 2023 yılında 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kuşağın da bir parçasıydı.

Turnuva boyunca bir gol atıp bir asist yaparak şampiyonluk yolculuğunda rol oynadı.

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