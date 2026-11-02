Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic, takımının Elit AFC Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Katar ekibi Al Sadd ile 0-0 berabere kalmasının ardından taraftarların öfkesiyle yeni bir karşı karşıya gelme anı yaşadı. Taraftarların takımı yeniden galibiyet yoluna sokacak bir çıkış beklediği gecede sonuç, beklentileri karşılamadı.

Bu beraberlik, son dönemde Ahli'nin peşini bırakmayan hayal kırıklığı yaratan sonuçların bir devamı niteliğindeydi. Takım, Suudi Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Al Shabab karşısında 6-1'lik ağır bir yenilgi almış, teknik heyetin üzerindeki baskı artmış ve Pusic'in görevinden ayrılma ihtimaline dair söylentiler gündeme gelmişti.

Ahli tribünlerinin öfkesi yeniden alevlendi

Ahli taraftarı kötü sonuçların sürmesini kabullenmedi ve Hollandalı teknik direktöre olan tepkisini gerek maç sırasında gerekse bitiş düdüğünün ardından tekrar tekrar "Pusic out" tezahüratlarıyla dile getirdi. Bu, teknik heyetin başında kalmaya devam etmesi konusundaki duruşlarına dair net bir mesajdı.

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Tezahüratlar maçın bitmesinin ardından yeniden yükselirken, Pusic taraftarları selamlamaya gitmeden soyunma odasına doğru yöneldi. Özellikle Al Shabab karşısındaki ağır yenilgi ve ardından gelen Asya beraberliğinin ardından gergin bir atmosferde onun takımla geleceğine dair sorular daha da arttı.

Pusic'ten taraftar tavrına sürpriz yanıt

Pusic, maçın ardından taraftarları selamlamaya gitmemesi sorulduğunda sakin bir yanıt vermeyi tercih etti ve bunun, oyunculara taraftarların takdirini kutlama fırsatı verme inancıyla ilgili olduğunu açıkladı: "Taraftarları selamlamak oyuncular için çok özel bir andır. Ben her zaman taraftarları uzaktan selamlamaya ve oyunculara hak ettikleri takdiri alacakları alanı bırakmaya alışkınım."

Maçın sonucuna dair konuşurken Hollandalı teknik direktör, takımının iyi bir performans sergilediğini ve üç puanı almaya yakın olduğunu vurgulamasına rağmen hayal kırıklığı hissini gizlemedi: "Bu beraberlik yenilgi tadında; bir puan kazandık ama maçın gidişatına bakılırsa iki puan kaybettik."

Ahli teknik direktörü, maça dair değerlendirmesini Al Sadd kalecisinin maçın en iyi oyuncusu ödülünü almasına atıfta bulunarak gerekçelendirdi ve bunun takımının yarattığı tehlikenin büyüklüğünü yansıttığını ifade etti: "Oyuncuların sahada ortaya koyduğu performanstan çok gurur duyuyorum. İyi oynadık ve maçın gidişatına büyük ölçüde hâkim olduk. Birçok fırsatı harcadıktan sonra bize eksik olan tek şey gol atmaktı."

Ayrıca oyuncularının sergilediği seviyeden duyduğu memnuniyeti vurgulayan teknik direktör, Ahli'nin hücum varlığını ortaya koyduğunu ve maçı bitirmek için yeterince fırsat yarattığını belirtti: "Oyuncuların performansından ve ortaya koydukları seviyeden tamamen memnunum, takımım Al Sadd kalesi için gerçek bir tehlike oluşturdu."