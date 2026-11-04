İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal, Real Madrid yönetim kuruluna katılmanın eşiğine geldi. Kulüp, adaylığını 21 Kasım'da yapılacak genel kurulda üyelerin onayına sunacak ve beklendiği gibi onaylanması halinde Nadal resmen kurula katılmış olacak.

Tenis efsanesinin atanmasını onaylamak üzere olağanüstü bir genel kurul toplantısı düzenleyecek olan Real Madrid, "Marca" gazetesinde yayımlanan resmi açıklamasında şunları belirtti: "Yönetim kurulunun, tüzüğün 46. maddesi uyarınca Sayın Rafael Nadal Parera'nın Real Madrid kulübü yönetim kurulu üyesi olarak atanması için olağanüstü genel kurulun onayına sunduğu öneri."

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bu bağlamda kurul, oy birliğiyle aşağıdaki önerinin onay için olağanüstü genel kurula sunulmasını kabul etmiştir: Tüzüğün 46. maddesi uyarınca Sayın Rafael Nadal Parera'nın Real Madrid kulübü yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının tasdiki."

Real Madrid'in olağan genel kurul toplantısı bu ayın 21'inde, ilk oturum saat 09.00'da ve ikinci oturum saat 10.00'da yapılacak. Toplantıda her zamanki konular görüşülecek: başkanlık raporu; varsa bütçe uzlaşmasının, yıllık raporun, bilançonun ve kulübün kâr-zarar hesabının, buna ek olarak bağlı şirketlerle konsolide hesapların 2025/2026 mali yılına ilişkin incelenmesi ve onaylanması; varsa 2026/2027 mali yılına ilişkin gelir-gider konsolide bütçesinin ve faaliyet planının incelenmesi ve onaylanması; 2027/2028 sezonu için önerilen üyelik aidatları; ayrıca sorular ve yorumlar.

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Ancak büyük sürpriz, hemen ardından başlayacak olan olağanüstü genel kurulla gelecek. Bu toplantının gündeminde tek bir madde yer alacak: Rafael Nadal'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanması. Real Madrid için Nadal, tarihin gelmiş geçmiş en büyük spor efsanelerinden biri ve sportif başarılarıyla ve kişiliğiyle örnek alınacak bir model niteliğinde.

Rafael Nadal, sosyal medya hesapları üzerinden Real Madrid'e teklif için teşekkür etti ve kabul ettiğini şu sözlerle duyurdu: "Real Madrid yönetim kuruluna katılmamı önerdikleri için Başkan Florentino Pérez'e ve yönetim kuruluna teşekkür etmek isterim. Bu öneriyi büyük bir heyecanla kabul ettim ve elimden geldiğince öğrenmek ve katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum."