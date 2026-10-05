Buna göre Alman rekortmen, İngiliz yıldız santrforla prensipte 2029'a kadar yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun yeni ve Karl-Heinz Rummenigge'nin görüşüne göre aynı zamanda sıra dışı iş sözleşmesine imza atmadan önce son detayların netleştirilmesi gerekiyor.

"Eskiden şöyle derdim: 30 yaş üstü oyuncularla prensip olarak sadece bir yıllık sözleşmeler yapılmalı. Ama bir oyuncuya ikna olmuşsanız, istisnalar vardır. Harry konusunda da durum bu", diyen Rummenigge, kısa süre önce Abendzeitung'a verdiği röportajda sözlerini şöyle sürdürdü: "Unutmamak gerekir: Üç yılda sadece bir kez sakatlandı. Kendimi de hatırlıyorum: Yaşımın başında 3 varken, kas problemleriyle zaten epey uğraşıyordum."

Yakın geçmişte Arjen Robben ya da Franck Ribery gibi kulüp efsaneleri de kariyerlerinin son demlerinde artık sadece birer yıllık sözleşmeler almıştı. Ancak Kane'de durum, az sayıdaki sakatlığı nedeniyle farklı. Nitekim 2023 yazındaki transferinden bu yana dört küçük zorunlu ara verdi. Bu doğrultuda İngiltere Milli Takımı kaptanının sözleşmesini sadece bir yıllığına uzatabileceği ihtimali de son ana kadar gündeme gelmedi.

Harry Kane, Bayern Münih'te Ballon d'Or'u kazanabilir

Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e 95 milyon euroluk transferinden bu yana Kane, Bundesliga'da 98 maçta 101 gol gibi etkileyici bir bilançoya ulaştı.

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Şampiyonlar Ligi'nde ise Kane, Münih ekibi adına 39 karşılaşmada 34 kez gol sevinci yaşadı. Bu yıl ayrıca, Bayern ve İngiltere formasıyla toplam 73 gole ulaşarak Altın Ayakkabı'yı kazanmasının ardından Ballon d'Or'un da favorileri arasında yer alıyor.

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