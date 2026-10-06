Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunda, yani "Khaliji 27" turnuvasında, en iyi oyuncu ödülünü kazanan isim olağanüstü bir mükâfat alacak.

Arap Körfezi Kupası'nın final maçı bugün salı günü oynanıyor; Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Cidde kentindeki İnma Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Maça birkaç saat kala, Körfez Futbol Federasyonu, turnuvanın en iyi oyuncu ödülünü kazanacak isme bir konut vereceğini açıkladı; ödülü kazanan oyuncunun kim olduğu ise final maçının hemen ardından duyurulacak.

Körfez Federasyonu ayrıca, Körfez sporuna katkıları ve Körfez Kupası fikrinin ortaya çıkışındaki tarihi rolü nedeniyle ödüle Prens Halid el-Faysal'ın adının verildiğini açıkladı.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Körfez Futbol Federasyonu, (Khaliji ed-Diyar el-Arabiyye 27) turnuvasının en iyi oyuncu ödülüne, Kraliyet Ailesi Üyesi Prens Halid bin Faysal bin Abdülaziz'in adını verdiğini açıkladı. İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı'nın danışmanı ve Mekke bölgesi emiri olan Prens'in Körfez sporunun yolculuğuna katkıları ve adının başlangıcından bu yana Arap Körfezi Kupası'nın tarihiyle özdeşleşmesi takdirle anıldı."

Açıklama şöyle devam etti: "Prens Halid el-Faysal, Arap Körfezi Futbol Kupası turnuvasının düzenlenmesi fikrinin sahibidir. Prens bu fikri, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü olduğu 1968 yılında ortaya attı. Fikir daha sonra 1970 yılında Bahreyn Krallığı'nda düzenlenen ilk edisyonla gerçeğe dönüştü ve turnuva, Körfez ülkelerinin halklarını bir araya getiren en önemli spor etkinliklerinden biri olarak beş on yılı aşkın bir süredir yolculuğunu sürdürüyor."

Şöyle eklendi: "27'nci edisyonun en iyi oyuncu ödülüne Prens Halid el-Faysal'ın adının verilmesi, turnuvanın resmi sponsoru ed-Diyar el-Arabiyye'nin girişimiyle ve Körfez Futbol Federasyonu'nun onayıyla gerçekleşti."

Açıklama şöyle sürdü: "Ödülü kazanan oyuncu, turnuva müsabakaları boyunca gösterdiği başarının takdiri olarak ed-Diyar el-Arabiyye tarafından sunulan bir konuta sahip olacak."

Açıklama şöyle tamamlandı: "Prens Halid el-Faysal En İyi Oyuncu Ödülü'nün sahibi, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir araya getiren Khaliji ed-Diyar el-Arabiyye 27 final maçının ardından, turnuva şampiyonlarının kupa töreni ve bireysel ödül sahiplerinin onurlandırılması kapsamında açıklanacak."