Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco, Suudi Roshn Ligi'nde Al Ahli'ye karşı oynanan küçük El Clasico maçında başrol oynadı.

Al Shabab, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında bugün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Al Ahli ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-1 mağlup etti.

Carrasco, tarihi bir hat-trick yapmanın yanı sıra Brezilyalı forvet Ricardo Mathias'a da bir gol pası vererek maçın bir numaralı yıldızı oldu.

Belçikalı yıldız, Al Shabab'ın ikinci golünü maçın 26. dakikasında, yedek genç kaleci Abdullah Abdo'nun ağlarına ustaca gönderdiği bir serbest vuruşla kaydetti.

İkinci yarının başlamasından sadece 3 dakika sonra Carrasco, Ricardo Mathias'ın kafasına yaptığı ortayla Al Shabab'ın dördüncü golünü hazırladı; Brezilyalı oyuncu topu kafayla ağlara gönderdi.

66. dakikada Carrasco, Kolombiyalı forvet Roger Martinez'in Al Ahli savunmacısı Mohammed Suleiman Bakr tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü ekledi.

Bakr, 82. dakikada bu kez Carrasco'yu düşürerek Al Shabab'a bir penaltı daha kazandırdı; Belçikalı kanat oyuncusu bu penaltıdan başkent takımının altıncı golünü kaydederek kendisi için tarihi bir hat-trick'e imza attı.

"Opta" istatistik ağına göre bu hat-trick, Belçikalı yıldızın Suudi Roshn Ligi'ndeki kariyerindeki ikinci hat-trick'i oldu; ilkini geçtiğimiz şubat ayında Al Riyadh karşısında gerçekleştirmişti.

Ayrıca Carrasco, 2009-2010 sezonundan bu yana Al Ahli ile Al Shabab arasındaki küçük El Clasico maçında hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu; bunu ondan önce eylül 2016'da Mohammed Bin Yatou "Lions" formasıyla başarmıştı.

Carrasco'nun bu golleriyle Suudi Roshn Ligi'nin mevcut sezonundaki gol sayısını 6'ya çıkardığını ve gol krallığı yarışına dahil olduğunu belirtmek gerekir; bu yarışın zirvesinde 13 golle Al Ahli forveti İngiliz Ivan Toney bulunuyor.