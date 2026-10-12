Barcelona geçen yaz orta sahasını güçlendirmeyi planlamıyordu; zira Hansi Flick ve Deco, takımın sezon boyunca mücadele edebilecek yeterli sayıda oyuncuya sahip olduğunu düşünüyordu.

Ancak ağustos ayının başında, piyasada ortaya çıkan fırsatlardan biri olarak bilinen bir transferle Rodri'yi kadroya katma fırsatı doğdu.

Manchester City'den ayrılmak isteyen oyuncuyla Real Madrid de ilgileniyordu; ancak Rodri, Barcelona'ya gitmeyi tercih ediyordu. Bu nedenle Katalan kulübünün sportif direktörlüğü, transferi tamamlayıp oyuncuyu Camp Nou'ya getirmek için harekete geçti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, transfer hiç de kolay olmadı. Manchester City ile yapılan görüşmeler oldukça zorlu geçti; sonunda iki taraf, oyuncunun 60 milyon euro bonservis bedeli ve ek mali maddeler karşılığında transfer edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Transfer, Barcelona taraftarlarından büyük övgü aldı. Taraftarlar, Joan Gamper Kupası'ndaki tanıtım töreninde Rodri'nin takıma katılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Taraftarlar, o dönemde De Jong'un sakatlıkları nedeniyle bazı soru işaretleri yaratmaya başlayan orta sahayı güçlendirmek için takımın Ballon d'Or sahibi bir oyuncuyu kadrosuna kattığının farkındaydı.

Mükemmel bir yatırım

Sezonun başlamasından iki ay sonra, Rodri transferinin başarısı ve 60 milyon euroluk bedelin son derece isabetli bir yatırım olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer kalmadı.

Oyuncunun değerini anlamak için istatistiklerine bakmak yeterli. Geçtiğimiz cumartesi günü Getafe karşısında eksiksiz bir maç ortaya koydu, karşılaşmanın akışına hâkim oldu ve takımın farklı zamanlardaki ihtiyacına göre oyunun tempusunu kontrol etti.

İstatistikleri onun adına konuşuyor

Rodri'nin pas konusundaki üstünlüğü tartışmasız; yalnızca geçen hafta sonu oynanan maçta değil, sezonun başından bu yana ligdeki tüm müsabakalarda da öyle. Pas isabet oranı %94,5 olurken, toplam 489 isabetli pas yaptı.

Bunun yanı sıra oyuncu, topu kaybettiği durumların birçoğunda topu kendi çabasıyla geri kazanabiliyor. Cumartesi günkü karşılaşmada bu iki kez yaşandı.

Bu istatistikler, sürekli olarak ona yönelen takım arkadaşları için bir güvence kaynağı niteliğinde; çünkü topu elde tutmanın ve kaybetmemenin en iyi yolunun ona güvenmek olduğunu biliyorlar.

Soyunma odasında bir lider

Rodri transferinin başarısı yalnızca sahada ortaya koyduklarıyla sınırlı değil; aynı zamanda Barcelona soyunma odasında da liderlik rolü üstleniyor.

Takıma yeni katılmasına rağmen takım arkadaşları üzerinde, özellikle de kendisine öğrenecek çok şeyi olan bir öğretmen gözüyle bakan genç oyuncular üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Sezonun en büyük hedefi olan UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gözlerinin önündeyken, Rodri'nin deneyimi Barcelona'nın bu başarıyı elde etme çabasında temel bir unsur olacak.



