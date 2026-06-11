Olağanüstü bir onur... Dünya Kupası öncesinde New York'ta bir caddeye Henry'nin adı verildi

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği kapsamında ABD'nin New York kentinde özel bir onurlandırmaya layık görüldü. Yerel yetkililer, turnuva süresince kentin caddelerinden birine geçici olarak onun adını verme kararı aldı.

Bu girişim, ABD'nin Kanada ve Meksika ile birlikte 2026 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmasıyla eş zamanlı olarak, dünya futbol yıldızlarını kutlamak için New York şehri tarafından başlatılan kampanyanın bir parçası. Kampanya kapsamında, futbol tarihine önemli izler bırakmış yıldızları onurlandırmak amacıyla bir dizi caddenin adı değiştirildi.

Fransız RMC Sport kanalı, 1998 yılında Fransa milli takımıyla dünya şampiyonu olan ve Amerikan liginde New York Red Bulls forması giyen en önemli oyunculardan biri olan Thierry Henry'nin adının, Manhattan'ın kalbindeki ünlü kavşaklardan birine, özellikle de 50. Cadde ile 6. Cadde'nin kesiştiği noktaya verileceğini açıkladı.

Henry: New York benim en sevdiğim şehir

Henry, resmi hesaplarında yayınladığı bir mesajla bu onurdan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, New York'un hayatındaki özel yerini vurguladı.

Fransız yıldız, "Londra'yı evim olarak gören bir Fransız olarak, New York dünyadaki en sevdiğim şehir olmaya devam ediyor. Bu şehrin caddelerinden birine benim adımın verilmesi, hayal bile edemeyeceğim bir onur" dedi.

"Bu şehir kalbimde çok özel bir yere sahip. Oğlum Tristan burada doğdu ve New York her zaman ailemizin tarihinin bir parçası olarak kalacak" diye ekledi.

New York ile ertelenen randevu

Henry, Dünya Kupası maçları sırasında televizyon yorumcusu olarak çalıştığı İngiltere'deki medya yükümlülükleri nedeniyle onur törenine şahsen katılamadı, ancak bu girişime katkıda bulunan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

"Maalesef iş yüküm nedeniyle bugün burada olamadım, ancak ruhum ve düşüncelerimle sizlerle birlikteydim. Bu harika onurlandırma için teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca, törende kendisini temsil eden eski New York Red Bulls takım arkadaşlarına, New York Belediye Başkanı Zahran Mamdani'ye ve girişimin sahibi olan Belediye Meclisi Üyesi Virginia Maloney'e de teşekkür etti.

Henry mesajını şakayla bitirerek, "Yakında bir selfie çekmek için görüşürüz" dedi.

Henry, Fransız ve dünya futbol tarihine adını yazdırmış en önemli isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca, New York Red Bulls'ta geçirdiği süre boyunca Amerikan liginde de belirgin bir iz bırakmış olması, emekli olduktan yıllar sonra bile şehrin taraftarları nezdinde özel bir yere sahip olmasını sağlamıştır.