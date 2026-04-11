Olağanüstü bir gelişme... Barcelona'nın yıldızı 11 ay sonra kadroya geri döndü

Bu Cumartesi akşamı, İspanya Ligi'nin 31. haftası kapsamında Espanyol ile oynanan Katalonya derbisinde, Spotify Camp Nou'da sahaya çıkan Barcelona kadrosunda yaklaşık bir yıldır ilk kez olağanüstü bir gelişme yaşandı.

Barça'nın Alman teknik direktörü Hans Flick, orta saha oyuncusu Gavi'yi Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez ilk 11'de sahaya sürdü. İspanyol yıldız, o tarihte Athletic Bilbao ile oynanan maçta Blaugrana'nın kadrosunda yer almıştı.

Gavi, son aylarda onu sahalardan uzak tutan bir sakatlık sarmalına girmişti.

Bu dönüş, aylar süren rehabilitasyon ve oyuncunun kademeli olarak antrenmanlara katılımının ardından, sezonun kritik bir aşamasında teknik direktör Hans Flick'in seçeneklerini güçlendiriyor.

Barcelona, La Liga sıralamasında 76 puanla zirvede yer alırken, bir maç daha fazla oynayan ve dün Cuma günü Girona ile 1-1 berabere kalan takipçisi Real Madrid'e 6 puan fark atıyor.