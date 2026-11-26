Kimse ikilinin sahada yeniden bir araya geleceğini beklemiyordu, kimse anıların bu kadar çabuk geri döneceğini hayal etmemişti. Ancak Arjantin futbolu şimdi olağanüstü bir geceye, tarihin uzun süre anacağı bir geceye hazırlanıyor. Zira efsane Lionel Messi'nin, eski takım arkadaşı Carlos Tevez'in jübile maçında yer alacağı resmen kesinleşti.

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Açıklama bugün, perşembe günü geldi ve Arjantin'de olduğu kadar ülke dışında da taraftarların heyecanını ateşledi. Üstelik Messi bu yılın başlarında milli takım kariyerini noktaladığını açıklamış, Arjantin Milli Takımı ile gözyaşları ve sevinçle dolu, zaferle taçlanan uzun bir yolculuğa son vermişti.

Bu vedaya rağmen Messi, "The Touchline" ağının aktardığına göre bir kez olsun geri dönmeye karar verdi. Bunu bir turnuva ya da kupa için değil, Arjantin formasını en zor ve en güzel anlarda paylaştığı eski bir dost ve takım arkadaşı için yapacak. Bu, vefanın ve Apache gibi büyük bir isme yakışır bir veda gecesinin dönüşü.

Tevez'in jübile maçının 20 Aralık'ta, Tevez'in adını duyuran ve onun için Avrupa'da ve dünyada parlamanın ilk kapısı olan Boca Juniors'ın kalesi "La Bombonera"da oynanması planlanıyor. Tutkunun ve çılgınlığın ne demek olduğunu bilen bu stadyumda Apache son dansını yapacak.

Maçın resmi hesabı "adios apache", Instagram'da Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine duygusal bir mesaj yazdı: "Messi ve Tevez, Arjantin Milli Takımı formasını paylaştı ve 2010 Güney Afrika Dünya Kupası ile 2011 Copa America gibi pek çok organizasyonda birlikte oynadı."

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Hesap şöyle devam etti: "Tarihi bir gecede yeniden bir araya gelecekler. Dünyanın en iyi oyuncusunu Apache'nin son dansında ağırlamak gerçekten büyük bir onur. Leo Messi, La Bombonera seni bekliyor."

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Paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Messi'nin tanıtılmaya ihtiyacı yok. O, Arjantin'i 2021 Copa America'da, ardından 2022 Katar Dünya Kupası'nda, sonra da 2024 Copa America'da zafere taşıyan kaptan. Kariyeri eşsiz: sekiz Altın Top, Barcelona'da efsanevi bir dönem, Paris Saint-Germain'de özel bir dönem ve şu anki Inter Miami macerası. Ama her şeyden önce, onu dünya şampiyonu olarak görmek için uzun süre bekleyen bir kuşağı temsil ediyor."

Tevez ise Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus ve Shanghai Shenhua formalarını giydiği dolu dolu bir kariyerin ardından 2022'de futbolu resmen bıraktığını açıklamış ve sonunda her şeyin başladığı yere geri dönmüştü.

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Messi bu gecede yalnız olmayacak. Jübile maçında Arjantin ve dünya futbolunun pek çok yıldızı yer alacak. Başta Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero ve Gabriel Omar Batistuta olmak üzere, efsaneler Gianluigi Buffon, Patrice Evra ve Rio Ferdinand da sahada olacak.

Hesap mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu sadece bir veda maçı değil; bütün bir kuşağı onurlandırma gecesi, eski dostların son kez yeşil çimlerde buluşacağı bir gece. Tüm Arjantin halkı, bir daha yaşanmayacak bu gecenin parçası olmayı arzuluyor. Leo Messi, La Bombonera seni bekliyor. Bütün dünya seni bekliyor."