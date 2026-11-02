Strasbourg, Fransa Ligi'nde galibiyet serisine yeniden kavuştu. Dokuzuncu hafta müsabakaları kapsamında pazar günü oynanan ve konuk ettiği Auxerre'i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada, iki gol atıp bir gole de asist yapan Faslı milli futbolcu Yassine Jessim'in muhteşem performansı sayesinde takımının geçen haftalarda peşini bırakmayan olumsuz sonuç serisine son verdi.

Jessim, 55. dakikada Fildişi Sahilli takım arkadaşı Martial Godo'nun attığı ikinci golün asistini yaptıktan sonra 77. dakikada sol ayağıyla yaptığı vuruşla dördüncü golü ekleyerek, ardından 85. dakikada kafa vuruşuyla takımının beşinci golünü kaydederek maçın en parlak yıldızlarından biri olarak kendini gösterdi.

Strasbourg adına 41. dakikada Portekizli Dario Isugo skoru açmış, 62. dakikada ise Danimarkalı Conrad Harder penaltıdan üçüncü golü eklemişti; Auxerre'in tek golünü ise 68. dakikada İngiliz Cameron Archer kaydetti.

Strasbourg, konuğunun sayısal eksikliğinden yararlandı. Oyuna sonradan giren Lamphia Diabaté, Keivan Danois'in yerine girdikten sadece 11 dakika sonra, 74. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Jessim'in bu parlak performansı onu yeniden gol listesinin ön saflarına taşıdı. En son golünü ikinci haftada Lens karşısında kaydettiği ikili golle atmıştı. Böylece yarışmadaki hesabını 4 gole ve 3 asiste yükseltti; geçen sezon sekiz maçta yalnızca bir asistle yetinmişti.

Strasbourg, yalnızca 1 puan topladığı ve üst üste 4 mağlubiyet aldığı 5 maçın ardından ilk galibiyetini elde etti. Böylece puanını 10'a yükselterek Auxerre ile on ikinci sırada eşitliğe ulaştı.