Ittihad forması giyen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, Suudi Roshn Ligi'nde attığı 10. golle kendinden önceki isim olan Fransız Karim Benzema'yı geride bırakmayı başardı.

Ittihad, Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cuma günü Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda Feyha'nın konuğu oldu.

Karşılaşmada Faslı forvet Youssef En-Nesyri parladı ve her ikisi de Nijeryalı takım arkadaşı Chidera Ejuke'nin asistiyle olmak üzere iki gol kaydetti.

En-Nesyri, geçen kış transfer döneminde Beşiktaş'tan gelerek katıldığı Ittihad kulübünde oynadığı 20. maçta Suudi Roshn Ligi'ndeki 10. golüne ulaştı.

Faslı forvet, bu başlangıçla, 2023 yazında Real Madrid'den gelerek katıldığı ve geçen kış transfer döneminde Hilal'e geçmeden önce iki buçuk sezon boyunca Ittihad'ın bayraktarlığını yapan Karim Benzema'yı geride bıraktı.

Benzema, Ittihad kulübünde Suudi Roshn Ligi'ndeki 10. golüne ancak 23. maçında, tam olarak 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında Teavun'u 2-1 yendikleri maçta ulaşmıştı.

"Kaplanlar"ın taraftarları, En-Nesyri'nin bu güçlü başlangıcının, Benzema'nın 2024-2025 sezonunda Ittihad'ı tarihinde ilk kez Roshn Ligi ve Hizmetkârı Kâbe Kupası ikilisini bir arada kazanmaya taşımasını tekrarlamanın bir işareti olmasını umuyor.

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