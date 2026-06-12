"Olağanüstü bir an"... Kenyonis'in tarihi golünün ardından yaptığı ilk yorum

Suudi Arabistan'ın Al-Qadisiyah takımında ve Meksika milli takımında forvet olarak forma giyen Julian Kenyonis, dün Pazar günü Güney Afrika'ya karşı kazanılan maçta 2026 Dünya Kupası'nın bu yılki turnuvasında ilk golü atmasının ardından büyük mutluluğunu dile getirdi.

Kenyonis, Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti'nin de yer aldığı 1. Grup'un açılış turunda Meksika'nın 2-0 galip geldiği maçta ilk golü attı. İkinci maçta ise Asya ekibi 2-1 galip geldi.

Maçın ardından televizyon kameralarına konuşan Kenyonis, "İlk dakikadan itibaren bizi desteklemek için gelen taraftarlarla dolu bu muhteşem stadyumda Dünya Kupası'ndaki ilk golümü attığım için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu benim için çok önemli, ancak takım arkadaşlarımın katkılarını da övmek gerekir. Turnuvada ilk üç puanı almamızda onların rolü çok önemliydi."

"Taraftarların son günlerde bize büyük destek verdiğini düşünüyorum. Bunu sosyal medyada ve her yerde hissettik" diye devam etti.

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"Taraftarlar bizimle bütünleşmişti, biz de onlarla bütünleşmiştik. Bugün bu durum sahada açıkça ortaya çıktı ve maça kazanma zihniyetiyle girip zaferi aramamıza yardımcı olan çok önemli bir faktör oldu" diye devam etti.

Ve şunları vurguladı: "Güney Kore maçı öncesinde iyileştirilmesi gereken bir şey varsa, bence bu rakiplere baskı uygulamada istikrarlı olmakla ilgili."

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"Maçın birçok bölümünde iyi baskı yaptık, ancak baskı her zaman sürekli olmalı, özellikle de kendi sahamızda ve taraftarlarımızın önünde oynadığımızda. Bu temel bir konu ve önümüzdeki dönemde bunun üzerinde çalışacağız" dedi.

Son olarak şunları söyledi: "Bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum, ancak hala gelişme alanlarımız var. Önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergilemek için çalışmaya ve hazırlık yapmaya devam edeceğiz."