Okechukwu Azubuike Başakşehir'de

Turuncu lacivertliler, Nijeryalı orta sahayı bir yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol , bonservisi ekiplerinden Pyramids'de bulunan orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı oyuncu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralandı.

Haberin devamı aşağıda

Süper Lig'de daha önceden forması da giyen 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirmişti.

Başakşehir, transferi resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.