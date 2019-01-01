Transfer

Okechukwu Azubuike Başakşehir'de

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Basaksehir FK
Turuncu lacivertliler, Nijeryalı orta sahayı bir yıllığına kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, bonservisi Mısır ekiplerinden Pyramids'de bulunan orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı oyuncu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralandı.

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Süper Lig'de daha önceden Yeni Malatyaspor forması da giyen 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirmişti. 

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Başakşehir, transferi resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

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