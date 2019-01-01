Okechukwu Azubuike Başakşehir'de
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Basaksehir FK
Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, bonservisi Mısır ekiplerinden Pyramids'de bulunan orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı oyuncu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralandı.
Süper Lig'de daha önceden Yeni Malatyaspor forması da giyen 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirmişti.
Başakşehir, transferi resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.
✍🏻 A Z U B U I K E— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 10, 2019
O K E C H U K W U
İsmini herkese ezberletmen dileğiyle...#ibfk 🔶️🔷️ pic.twitter.com/xEzRl0Xb0y