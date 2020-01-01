Okay Yokuşlu: Ben seyircisiz maçlarda çok oynadım

Celta Vigo'da forma giyen 26 yaşındaki A Milli futbolcu Okay Yokuşlu, La Liga'nın dönüşü üzerine görüşlerini dile getirdi.

2018 yılında 'dan 'ya transfer olan orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, salgın sonrası futbol üzerine konuştu.

11 Haziran'da başlayacak olan 'ya dönüşün zor olup olmayacağı üzerine Yokuşlu, "Elbette zor olacak ama her takım aynı durumda. Hepimiz aynıyız. Hafta hafta durumumuzu gözlemleyecek ve her maçı kazanmaya çalışacağız. İki ay uzun bir süreydi fakat elimizden geleni yapacağız" dedi.

maçlarını takip ettiğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, " 'daki maçları gördüm ve oldukça sıkıcı duruyor; çünkü oyuncular için taraftarlar çok önemli. Fakat şimdi özel bir durumdayız. Ligi olduğu gibi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

'de oynadığı dönemde bu duyguyu yaşadığını söyleyen A Milli oyuncu şöyle devam etti:

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"Seyircisiz maçta oynamanın sıkıcı olacağını herkes bilir. Türkiye'de bu tür maçlarda birçok kez oynadım çünkü bazen kulüpler seyircisiz maç oynama ya da para cezasına çarptırılıyor. Bu yüzden seyircisiz maçlarda çok oynadım. Evet, bu iyi değil, çünkü atmosferi belirleyen taraftardır."

Son olarak transfer sorusu yöneltilen Okay Yokuşlu, "Gelecek hakkında konuşamam. Şimdi buradayım ve daha oynayacak 11 önemli maçımız var. Takımım ve takım arkadaşlarım için elimden geleni yapacağım. Sezon sonuna kadar sadece Celta Vigo'ya odaklanacağım" dedi.

Okay Yokuşlu, Celta Vigo forması ile bugüne kadar çıktığı toplam 48 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Yokuşlu, A Milli Takım formasını ise 24 kez terletti ve 1 gol atıp 1 de asist yapmayı başardı.